Şampiyonlar Yine Bolu’dan

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik  Yıldız- Genç- Büyük Türkıye Şampiyonası’nda Bolulu sporcular şampiyonluklara ambargo koydu.

Şampiyonlar Yine Bolu’dan

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerçekleşen müsabakalar sonrası Bolu ekibi Genç Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu olurken, Genç Takım ve Yıldız takım ise Türkiye 2.liğine imza atma başarısını gösterdi. Bireysel müsabakalarda Genç Erkeklerde Emre Öztekin ve Yıldız Erkeklerde Burak Ekici Türkiye Şampiyonu olarak gururumuz oldular. Ayrıca Genç Erkeklerde Hasan Bulut Türkiye 2.si oldu. Bolulu sporcuları antrenörler Şenol Türkdoğan, Ersin Yılmaz, İbrahim Bulut ve Pawel Netreba çalıştırdı.  Ayrıca Mersin’de gerçekleşen Dünya Kupası müsabakalarında Ümit Şamiloğlu, Sercan Demir ve Mustafa Arca Türkiye adına yarıştı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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