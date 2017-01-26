Haber: Esra Öztürk

Önceki gün Karabük’te yapılan Anadolu Yıldızlar ligi şampiyonasında İlimizi 6 sporcu ile temsil eden Bolu Judo Takımı grubu dördüncü olarak tamamladı ve yarı final maçlarına katılmaya hak kazandı. 10 Takımın katıldığı yarışmalarda ilimizi 30 kg’da Barış Yavuz, 46 kg’da Selim Çalışkan, 50 kg’da Mertcan Çolakdemir, 55 kg’da Oğuzhan Telkes, 60 kg’da Onur Bahattin Alkan ve 66 kg’ da Mustafa Kerem Öztaş başarıyla temsil ettiler. Yarışmalarda Mertcan Çolakdemir birincilik, Barış Yavuz üçüncülük, Oğuzhan Telkeş üçüncülük ve Mustafa Kerem Öztaş üçüncülük kürsüsüne çıktı. İl Müdürü Şahin Ertem başarılı sporcular ve antrenör için şunları söyledi; "Başarı gösteren sporcularımızı ve antrenörümüzü kutlar yarı final müsabakalarında başarılarının devamını dilerim."