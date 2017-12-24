Haber: BMA

12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu K1 Ligi 1. Ayak yarışmalarında başarılı olan ve toplamda 9 madalya kazanan kayakçılar, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Müdür Yardımcısı Saim Soykuvvet ve Antrenör Haydar Çetinkaya ile beraber Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret ettiler. Başkan Mustafa Allar kayakçıları başarılarından dolayı tebrik ederek,“Okullarımızın sadece bilgi ile donanan öğrenciler yetiştirmediklerini görmek, sosyalleşme adına çeşitli spor dallarına öğrencilerimizi yönlendirmeleri ve onlarla yakından ilgilenmeleri gerçekten mutluluk verici” ifadelerini kullandı. Antrenör Haydar Çetinkaya ve kayakçılar ise yarışma öncesi ve sonrasında hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, maddi ve manevi yanlarında yer alan Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.