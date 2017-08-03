Haber: Esra Öztürk

Niğde“Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Türkiye Büyükler, Gençler ve Yıldızlar Kickboks Şampiyonası” Karşılaşmalarında Türkiye Şampiyonu Gençlerde Edanur Sevren (2-10 Kasım tarihlerinde Makedonya’da yapılacak olan Gençler Şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek); Gençler Türkiye Şampiyonu Selcan Nur Mirici (Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılacak); Büyükler Türkiye 3. sü,Tolgahan Kocauzun; Büyükler Türkiye 3.sü Enes Tekin; (iki sporcuda Dünya Şampiyonası takım seçmesine katılacak);Hakan Akay Türkiye 2.si olurken ; Antalya’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası; Umutcan Demir 2.(Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek) İrem Cansu Zor ve tecrübeli antrenörleri İl Müdürlüğümüzü ziyaret ettiler. Verdikleri emek ve desteklerinden dolayı,başta Spor Şube Müdürümüz Sayın Ramazan Demir’e, tüm spor servisi personelime , antrenörlerimiz Sayın Derviş Erdoğan ve Sayın Zafer Akın’a teşekkür eder, bizleri gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diler, sporcularımızın ailelerine de şükranlarımı sunarım.