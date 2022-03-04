Şampiyonlardan makama ziyaret

Haber: Okay Özcan

Gerede Fen Lisesi satranç takımı Bolu Okul Sporları Satranç Gençler Genel Kategorisi’nde İl birincisi olarak göğsümüzü kabartmıştı. Şampiyon öğrenciler İzzet Emir Töngü, Zeynep Akşit, Çağdaş Tenekeci, Gürkan Aydoğdu 5 tur karşılaşmalarını da yenilgisiz tamamlayarak şampiyon olmuştu.

Şampiyon öğrenciler Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, Okul Müdürü Mustafa Sağlam ve Beden Eğitimi Öğretmeni Cemal Gümüş eşlik etti.