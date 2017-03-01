Haber:Ceylan Beykoz

Türkiye Wushu Kung-Fu federasyonu tarafından 5-15 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına ilimizden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına dört sporcu katıldı. Konuyla ilgili açıklama Ertem ziyaret sonrası şunları söyledi: "Şampiyonaya katılan sporcularımızdan, Tuğçe Demirtaş 48 kg yıldız bayanlar’da ilk sekize girdi.Baran Demirtaş ise 31 kg minik yıldız kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılarından dolayı tüm sporcularımızı, sporcu ailelerimizi, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."