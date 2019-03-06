Şampiyonluğa Koşuyor

Haber: Gökhan Aksoy

Tamamı Sebenspor alt yapısından oluşan Bolu hentbol takımı Anadolu yıldızlar ligi hentbol müsabakalarının ilk etabında çarpıcı bir başarıya imza attı. Bartın’da yapılan müsabakalarda temsilcimiz büyük başarı sağladı. Temsilcimiz namağlup olarak Tokat’ta yapılan çeyrek final maçlarında ter döktü. Orada da güçlü rakiplerini teker teker yenen temsilcimiz Kars ilinde yapılacak olan yarı finallere kalmaya hak kazandı.Sebenspor yönetiminden yapılan açıklamaya göre; tamamı Sebenspor alt yapısında oynayan sporcular aynı zamanda Şehit Ozan Özen İ.O.’da okuyorlar. Açıklamada, “Altyapı antrenörlerimiz Bekir Özseçer ve Bayram Kaya hocalarımıza, tüm sporcu velilerimize ve özellikle genç yeteneklerimiz genç Sebensporlu kardeşlerimizi tebrik ederiz” ifadeleri kullanıldı.