Şampiyonluğu Kutladılar

Haber: Gökhan AKSOY

Bolu il Sağlık Müdürlüğü, Bolu Sağlık Spor Kulübü, Bolu Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonu çerçevesinde düzenlenen “Hemşirelik Haftası Erkekler Voleybol Turnuvası”nda Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden katılan Voleybol Takımımız kurumlar arası yarışmada birinci gelerek kupa kazandı. Hastaneyi temsil eden erkek voleybol takımına hastane yönetimi tarafından küçük bir teşekkür kutlaması yapıldı. Teşekkür konuşması yapan Başhekim KURTOĞLU; “ Allah muvaffak etsin. Bu tarz etkinlikler sonuçta hem sosyal aktivite açısından hem insanlar arasında kaynaşma açısından çok önemlidir. Aynı zamanda duygu bağı, anlaşma ve samimiyeti de geliştirir. Bizler Sağlık çalışanlarıyız ve sağlık sisteminde hepimiz aynı amaç için görev yapmaktayız. Sağlık sektöründe ekip işi en önemli unsurdur. Bir ekip olarak başarıya ulaşılır. Aynı alanda hizmet veren insanların spor v.b etkinliklere katılarak ekip kurması da dayanışmayı artırıyor. Sizler güzel bir ekip kurarak sonucu birincilikle taçlanan bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Sizleri tebrik ediyorum ve devamını diliyorum “dedi.

2019 B.A.İ.B.Ü EAH VOLEYBOL TAKIMI: Antrenör: Hamit ÖZDAMAR, 1. Ömür ALBAYRAK (Kaptan), 2. Metin ÇELİK, 3. Ömer Faruk YILMAZ, 4. Samet KAHVECİ, 5. Caner ÇİÇEK, 6. Timur TURHAN, 7. Aytekin ÖZÇELİK, 8. Ömer Faruk TIRINK