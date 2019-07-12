Haber: Gönül Olutürk

Konyaspor, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada geçen sezonu değerlendirerek, Geçen sezon özellikle ikinci yarısı çok yakın geçti. Takımlar birbirlerine puan ortalamasına bakıldığı zaman da puanların daha fazla paylaşıldığı bir sezon olarak geçti. Bu bir tarafı ile de nereden baktığınıza bağlı benim baktığım tarafı ile takımların birbirine yakın olduğunu ve dolayısıyla da kazançlarla kayıpların birbirlerine yakın bir şekilde seyrettiğini gösteren bir ligdi. Olumlu tarafı bence çok daha fazlaydı ki şimdi buradan hemen önümüzdeki sezona başlarken VAR sistemi yabancı sayısı antrenörlerin özelikle takımları ile ilgili verimliliklerinin artması sanki önümüzdeki seneye eğer elde ettiğimiz veriler gerçekse ve doğruysa yine birbirine yakın takımların puan kayıplarının ya da kazançlarının biraz daha fazla olduğu çekişmeli bir lige aday olduğunu gösteriyor. Biz de bu çekişmeli geçmeye aday ligde kendimize iyi bir yer tutabilmek kazançlarımızı arttırmak ve kayıplarımızı nispeten biraz daha düşürebilmek için çalışmalara başladık. İlk etap Konya'da oldu. Daha çok kontroller, testler ve başlangıçtı. Esas yüklemelerin olacağı yer burası ki ligin özellikle ilk yarısının yükünü taşıyacak bölüm burası. Biraz sert antrenmanlar olacak. Doğal olarak hem ağrıların hem de zaman zaman küçük sakatlıkların da olabileceği yer olacak. Ama şu ana kadar sezon başı hazırlıkları için herhangi bir hap üretilmediği için kamp futbolcularımız için bunu yapmak zorundayız diye konuştu Bolu'da kamp ortamının çok iyi geçtiğini belirten Aykut Kocaman takıma 2 oyuncu daha beklediklerini ifade ederek, Bolu'nun şu ana kadar hem şartları hem de havası son derece uygun özelikle yükleme antrenmanları için biz de bu şartları bu anlamda kendimize uygun bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şampiyonluk çok zor bir şey” dedi.