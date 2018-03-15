banner133

banner130

banner101

15 Mart 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Şampiyonluk kelimesi yasak”

    1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oyuncularla yaptığı toplantıda şampiyonluk kelimesini yasakladı.

    15 Mart 2018 Perşembe 08:30
    Bu haber 51 kez okundu
    “Şampiyonluk kelimesi yasak”
     

    Haber: Semih Baykal

    Çaykur Rizespor, Adanaspor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez oyuncuları toplayıp kısa bir konuşma yaptı. Oyuncularla konuşma yapan İbrahim Üzülmez’in şampiyonluğu konuşmayı yasakladığını belirtti. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Üzülmez “ "Hiç ummadık maçlarda puan kayıpları yaşanıyor. Boluspordeplasmanında aldığımız önemli üç puanın daha da anlamlı hale gelmesi için Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bizim en büyük düşmanımız bu saatten sonra rehavet olur. Rehavete girersek bizi sıkıntıya sokar. Ben bunu oyuncularıma da söyledim. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığımı söyledim. Çünkü biz iyi bir takımız. Ciddi olursak, kendimize inanırsak bundan sonra da bu ciddiyetimizi devam ettirdiğimiz sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

    “HER MAÇIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR”

    Adanaspor maçı ile ilgilide konuşan İbrahim Üzülmez “Her takımın kendince bir hesabı var. Adanaspor da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor ve karşımıza çok ciddi şekilde gelecek. Zaten Çaykur Rizespor'a karşı her takımın farklı bir motivasyon içinde olduğunu oynadığımız maçlarda görüyoruz. Bunu çok fazlasıyla yaşadık. Adanaspor da bu düşünce içinde mücadele edecektir. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bu yüzden rakiplerimizin durumuna göre kadroda değişiklikler yapıyorum. Mücadele etmezsen hedefe ulaşma şansın çok zordur. Ben ve oyuncularım bunun bilinci içindeyiz. Ligin makası daralıyor, maçlar azalıyor. Kaç puan barajı yakalanır, bunu da bilmiyorum. Çünkü sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Çaykur Rizespor olarak biz kendi açımızdan baktığımız zaman, 63-65 puan toplayan takımın hedefe varacağını düşünüyorum."

     

    Anahtar Kelimeler: 1., Lig, Ekiplerinden, Çaykur, Rizesporun

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR PARÇADAN BÜTÜNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124