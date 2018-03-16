Haber: Semih Baykal

Çaykur Rizespor, Adanaspor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez oyuncuları toplayıp kısa bir konuşma yaptı. Oyuncularla konuşma yapan İbrahim Üzülmez’in şampiyonluğu konuşmayı yasakladığını belirtti. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Üzülmez “ "Hiç ummadık maçlarda puan kayıpları yaşanıyor. Boluspordeplasmanında aldığımız önemli üç puanın daha da anlamlı hale gelmesi için Adanaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bizim en büyük düşmanımız bu saatten sonra rehavet olur. Rehavete girersek bizi sıkıntıya sokar. Ben bunu oyuncularıma da söyledim. Oyuncularımla yaptığım toplantıda onlara tesislerde şampiyonluk kelimesini konuşmayı yasakladığımı söyledim. Çünkü biz iyi bir takımız. Ciddi olursak, kendimize inanırsak bundan sonra da bu ciddiyetimizi devam ettirdiğimiz sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

“HER MAÇIN AYRI BİR HİKAYESİ VAR”

Adanaspor maçı ile ilgilide konuşan İbrahim Üzülmez “Her takımın kendince bir hesabı var. Adanaspor da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor ve karşımıza çok ciddi şekilde gelecek. Zaten Çaykur Rizespor'a karşı her takımın farklı bir motivasyon içinde olduğunu oynadığımız maçlarda görüyoruz. Bunu çok fazlasıyla yaşadık. Adanaspor da bu düşünce içinde mücadele edecektir. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bu yüzden rakiplerimizin durumuna göre kadroda değişiklikler yapıyorum. Mücadele etmezsen hedefe ulaşma şansın çok zordur. Ben ve oyuncularım bunun bilinci içindeyiz. Ligin makası daralıyor, maçlar azalıyor. Kaç puan barajı yakalanır, bunu da bilmiyorum. Çünkü sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Çaykur Rizespor olarak biz kendi açımızdan baktığımız zaman, 63-65 puan toplayan takımın hedefe varacağını düşünüyorum."