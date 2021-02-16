Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Kadınlar 1. Liginde oynadığı 14 maçın 13’ünü kazanarak tüm dikkatleri üstüne çeken Bolu Belediyespor’da Başkan Sinan Barut, hedefe adım adım ilerlediklerini söyledi. Sinan Barut, kalan maçları da kazanarak Play-Of’lara kayıpsız gitmek istediklerini belirtti.

“TAKIMIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE İZOLE EDİYORUZ”

BOBES Başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada “Sezon başı ve devre arası hazırlık dönemimizi iyi geçirmenin meyvelerini topluyoruz. Bu süreçte çok şükür Covid-19 ile ilgili bir problem yaşamadık. Takımımızı en iyi şekilde izole ediyoruz ve en iyi şekilde antrenmanlarımızı yaptırmaya çalışıyoruz” dedi.

“BİR ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞATMAK İSTİYORUZ”

“Kulüp olarak tüm spor kulüplerinde olduğu gibi ekonomik sıkıntılar yaşasak da Belediye Başkanımız Tanju Özcan, bizlere destek olan iş adamlarımız ve esnafımız hep bizimle birlikteler” diyen Barut, “Tanju başkanımız sporcularımıza parasal yönden açıklamalarında hiçbir sıkıntılarının olmayacağını belirtti. Kendisi ile bu konularda sürekli görüşüyoruz. Onun bu desteği ile biz de bütün enerjimizi sahaya spora veriyoruz. El birliği ile Bolu Belediyespor’u daha iyi yerlere taşıyacağız. Sultanlar ligine de çıkarak Bolu halkına bu sezon bir şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.