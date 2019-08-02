Şampiyonluk Yolu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çeyrek final maçları 3-4 Ağustos tarihlerinde oynanacak. çeyrek final maçlarının programı şöyle:

3 Ağustos Cumartesi

15.30: Yukarıdüğer-Kargıbayramlar

17.30: Bünüşspor-Göbülerspor

4 Ağustos Pazar

15.30: Aşağıdüğer-Çalköy

17.30: Cemallerspor-Adakınık

Komite Kararları Açıklandı

Turnuvada geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrası toplanan komite kararlarını açıkladı.Alınan kararlar şöyle: 27.07.2019 tarihinde oynanan Yukarıdüğer-Yukarısayık maçında kırmızı kart gören Yukarıdüğerli Muharrem Atalay’a 1 maç, aynı tarihte oynanan Göbülerspor-Sülelerspor maçında kırmızı kart gören Sülelersporlu Selçuk Bulut 1 maç, aynı tarihte oynanan Kargıbayramlar-Kılıçlar maçında kırmızı kart gören ve maç sonu olaylarda yer alan Kargıbayramlarsporlı Fuat Özdemir’e 2 maç oynamama cezası verildi. Aynı maçta Kargıbayramlarspor kalecisi Sercan Kavas ve Abdullah Ertuğ’un maç sonu olayları nedeniyle turnuvadan men edilmesine, aynı maçta Kılıçlarsporlu Ali Çizmeci ve Halil Karakuş’un maç sonu olayları nedeniyle men edilmesine karar verildi. Maç sonu hakeme küfür eden Çavuşlarsporlu Furkan Aynagöz, İbrahim Akman ve Fatih Çetindağ’a 2’şer maç oynamama cezası verildi. 28.07.2019 tarihinde oynanan Ortaköyspor-Adakınıkspor maçında saha dışına çıkartılan Adakınık teknik sorumlusu Cihat Bulut’a 1 maç sahaya girmeme, aynı tarihte oynanan Çalköyspor-Çavuşlarspor maçında kırmızı kart gören Çavuşlarsporlu İbrahim Akman’a fair-play kuralları gereği 2 maç oynamama cezası verildi. 2019 yılı turnuvasında kart cezalısı futbolcuların cezaları bu turnuvada bitmezse, sonraki turnuvalara işlenecek.

Gol Kralllığı

15 Gol: Önder Kaya (Bünüşspor)

14 Gol: Haydar Yolcu (Yukarıdüğer)

12 Gol: Serkan Ünal (Yukarıdüğer)

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 15:39