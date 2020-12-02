"Şampiyonluk Yolunda Kararlı Adımlar Atıyoruz"

Haber: Volkan Yılmaz

Dilara Yergün yaptığı açıklamada "Ağustos ayından itibaren takım çalışmalarımız disiplinli ve yüksek tempolu bir şekilde devam ediyor. Ligin ilk 7 haftalık periyodunda çok güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Eksik yönlerimizde var, fakat antrenörümüz çok tecrübeli ve bilgili. Onun yönlendirmeleri ve uygulattığı antrenmanlarla bu eksikleri çok kısa sürede kapatacağımızı düşünüyorum. Her hafta aldığımız galibiyetlerle şampiyonluk yolunda daha kararlı adımlar atıyoruz. Takım içinde ki ilişkilerimiz de çok iyi. Bu da oyunumuza yansıyor. Sıkıntılı anlar yaşadığımız maçlarda geride olsak bile birbirimize çok iyi kenetlenip maç kazanmasını biliyoruz. İlk devreyi namağlup bitirmemiz için son 3 maçımız kaldı. Bu 3 maçtan galip ayrılıp devreyi namağlup bitirmek istiyoruz" dedi.