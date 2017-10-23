Haber: Semih BAYKAL

Sultanlar ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyetle ligde liderin hemen arkasında 2.sırada yer alıyordu. Mücadele 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. Maçı Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı da izledi.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: Şahin Kara, Selim Gülhan, Hamit Özdamar, Murat Arslanata

Bolu Belediyespor: Berna, Dilara, Tetyana, Yağmur, Zülfiye (K), Semra, Ebru, Hanna, Miniriye, Sultan Işıl, Esma, Arzum, Irmak (L)

Antrenörler: Gökhan Çokşen, Behçet Erdoğan

İdman Ocağı: Tuğçe, Deniz, Aslı, Cansu, Aysun, Çiğdem, Kader, İpek, Aydan Hazal, Mina, Fatma, Pelin Ecem (L)

Antrenörler: Osman Uraner, R.Gül İlter

Setler: 25-15, 21-25, 25-17, 25-17

1.Set: Oyuna çok iyi başlayan ekibimiz 2-0 öne geçti. Temsilcimiz rahat götürdüğü ilk bölümde 5-1 üstünlüğü yakaladı. Toparlanan Trabzon temsilcisi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 7-6. Oyundaki hakimiyeti yeniden yakalayan ekibimiz farkı açmaya başladı: 12-7. Bu bölümde Ukraynalı smaçörler temsilcimiz adına çok etkili oldu. Rahatlayan Bolu’nun Sultanları 14-7 ile büyük avantaj yakaladı. Oyundan düşen İdmanocağı farkın artmasına da engel olamadı: 18-9. 22-12’yi bulan ekibimizde Hanna ilk setin yıldızıydı. Seti 25-15 alan ekibimiz maçta 1-0 öne geçti.

2.Set: Bu sete de etkili başlayan temsilcimiz oldu: 2-0. Setin ilk bölümünde müthiş bloklar yapan Bolu Belediyespor rakibine şans tanımadı: 5-3. Oyunun ilk bölümünde fark açılmaya başladı: 7-3. Temsilcimizin istekli oyunu karşısında rakip direnmekte zorlandı. Özellikle Tetyana smaçlarıyla çok etkili oldu: 12-7. Son bölüme ekibimiz 16-9 ile büyük bir avantajla girdi. İdman Ocağı bu bölümden sonra farkı 1 sayıya kadar indirdi: 17-16. Sonra da maçta ilk kez öne geçti: 18-17. Trabzon ekibi 21-18 ile avantajı lehine çevirdi ve 23-20’yi buldu. Seti 25-21 alan İdman Ocağı skoru dengeledi: 1-1.

3.Set: Set dengeli başladı: 2-2. Esma’nın etkili oyunu ile ekibimiz 5-3 öne geçti. Art arda sayılarla Bolu Belediyespor farkı açtı: 8-3. Temsilcimiz 11-5’lik üstünlüğü buldu. Ekibimiz 13-5 öndeyken salonda elektrikler kesildi ve oyun durdu. Oyuncular yaklaşık 10 dakika süreceği söylenen lambaların yeniden yanmasını bekledi ve ısınma hareketleri yaparak maçın başlamasını bekledi. Maç 10 dakikalık aranın ardından tekrar başladı. Ara sonrası ekibimiz farkı 11 sayıya çıkardı: 16-5. 18-6 ile temsilcimiz seti alma adına çok büyük bir avantaj yakaladı. Set sonuna Sultanlarımız 20-9 önde girdi. Seti 25-17 alan Bolu Belediyespor maçta yeniden öne geçti: 2-1.

4.Set: Hanna’nın müthiş smaçlarıyla temsilcimiz sete 2-0’la başladı. Rakip takım dengeyi çabuk sağladı: 3-3. Oyunda yeniden üstünlüğü yakalayan temsilcimiz 5-3 öne geçti. Ekibimiz üst üste 5 sayı alarak farkı açmaya başladı: 8-3. 12-5’i bulan Bolu Belediyespor büyük avantaj yakaladı. Sultanlarımız rahat sayılarla farkı korudu: 14-6. 18-9 ile temsilcimiz maçı kazanmaya çok yaklaştı. 20-11 ile avantajını koruyan Bolu’nun Sultanları 22-14’lük üstünlük sonrası seti 25-17 maçı da 3-1 kazarak ligde 4’te 4 yaptı.