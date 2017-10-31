Haber: Gönül OLUTÜRK

29 Ekim Cumhuriyet’in 94.Yılı dolayısıyla Bolu Gençlik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hentbol Gençler turnuvası mücadelesinde Bilim Okulları şampiyonoldu.24-27 Ekim tarihleri arasında 4 takımın katılımıyla turnuvadaki maçlar Karaçayır Spor Salonunda düzenlendi. Turnuvada şampiyon Bilim Okulları olurken, 2.Bolu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. ise Mustafa Çizmeci Anadolu Lisesi oldu. 3.olan takıma Hentbol Gözlemcisi Necip Evren, 2.olan takıma Bolu Hentbol İl Temsilcisi BahittinGülgör ve 1.olan takıma Gençlik Hizmetleri Ve Spor Şube Müdürü Ramazan Demir tarafından ödülleri verildi.