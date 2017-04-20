Haber: Aysun Beykoz

BAL Yükselme karşılaşmasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Yeniçağaspor ile Geredespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi penaltı atışları sonrası siyah beyazlı ekip oldu.

Karşılaşmadan galip ayrılan Yeniçağasporlu zaferlerini kutlamak amaçlı sahanın ortasına bayrak dikince ortalık karıştı. Geredesporlu futbolcu Emre, bayrağı sahadan alıp Geredespor tribünlerine verdi. Geredespor tribünleri bayrağa ateşe verip yırttılar.

İKİNCİ BAYRAK DİKİLİNCE OLAY BÜYÜDÜ