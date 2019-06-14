Samsun Bolu’da Kampa Giriyor

Haber: Aysun Beykoz

Samsunspor'da 2019-2020 sezonu kamp programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kırmızı- Beyazlılar 11 Temmuz'da Samsun'da toplanacak. 12-17 Temmuz tarihleri arasında Nuri Asan Tesisleri'nde çalışacak olan takım, Bolu'ya hareket edecek. 18-31 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da çalışacak olan Samsunspor 2 gün izin yapıp 2-9 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da çalışacak. Kırmızı- Beyazlıların son durağının ise Erzurum olacağı, bu kentte 12 Ağustos'ta başlayacak kampın 21 Ağustos'ta sona ereceği açıklandı. Hazırlık maçları ise kamp zamanına yakın açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 10:59