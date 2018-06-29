Haber: Semih Baykal

Yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmak isteyen ve sezon sonu mutlu sonla şampiyonluk ipini göğüslemek hedefi ile Sportoto 2.lig de boy göstermiş oyuncuları bir bir transfer eden Samsunspor da yeni rota genç futbolcu Yasin Dülger. Bonservisi Boluspor da bulunan genç orta saha oyuncusu Yasin önceki sezonlarda kiralık olarak Sportoto 2.lig takımlarında boy gösterdi. Özellikle orta sahadaki hırsı ve çabukluğu ile dikkat çeken 22 yaşındaki genç futbolcunun Samsunspor'a transfer için Kırmızı beyazlı yetkililer Bolu temsilcileri ile temasa geçti.