Haber: Esra Öztürk

TVF Bayanlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor takımı 11.haftasında Samsun B.Ş.B Anakent takımına konuk oldu. 10 Aralık Pazar günü saat 15.00’da Samsun Mustafa Dağıştanlı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Samsun B.Ş.B Anakent takımı setleri 24-26, 25-20, 20-25, 28-26, 15-5 maçıda3-2 kazandı. Maça Bolu Belediyespor takımı etkili başladı. Başa baş geçen seti Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı 24-26 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette ev sahibi avantajını iyi kullanan Samsun takımı seti 25-20 kazanarak setlerde 1-1’lik eşitliği yakaladı. Üçüncü sette iyi oynayan Bolunun sultanları rakip karşısında ağırlığını koyarak seti 25-20 kazandı ve sette 2-1 öne geçti. Dördüncü set başa baş geçti. Bu sette iki takımda öne geçmek için var olan gücüyle mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı seti Samsun B.Ş.B takımı seti 28-26 kazanarak setlerde tekrar 2-2 eşitliği yakaladı. Maçın son setinde etkili olamayan Bolunun sultanları seti 15-5 ve maçı da 3-2 kaybetti. Bolu Belediyespor takımı mağlubiyetin ardından 4.sırada kalırken, ev sahibi takım Samsun B.Ş.B Anakent takımı ise 3.sıradaki yerini korudu. Bolu Belediyespor takımı ligin 12.haftasında Pursaklar Voleybol İhtisas takımını konuk ederken, Samsun B.Ş.B takımı ise İdmanocağına konuk olacak. TVF Bayanlar 1.Lig B Grubu 12.haftasında oynanan maçlar ve sonuçları;

10 Aralık Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi –Karayolları: 0 – 3

13.00: Gümüşhane Gençlerbirliği – İdmanocağı: 3 – 1

14.00: Sakarya Spor – Bursaspor Yüksekoba: 1 – 3

15.00: Samsun B.Ş.B Anakent – Bolu Belediyespor: 3 – 2

15.00: Numune Spor – TVF Spor Lisesi: 3 – 0

15.00: Pursaklar Voleybol İhtisas – Bartın Polisgücü: 3 – 0

17.00: İBA Kimya TED Ankara Kolejliler – Kahramankazan BLD: 3 – 1