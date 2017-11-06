Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF Elit U – 21 1. Ligin 11. Haftasında Boluspor U -21 takımı sahasında Samsunspor U -21 takımını ağırladı. Karaçayır Çim sahada oynanan mücadeleyi Samsunspor U -21 takımı Hayati’nin kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 19’a çıkartırken Boluspor ise 15 puanda kaldı. Milli aradan sonra Boluspor takımı Gaziantepspor U -21’e konuk olurken Samsunspor U – 21 takımı ise sahasında Adanaspor U – 21 takımını konuk edecek. Gamze Durmuş’un başlama düdüğü ile Boluspor takımı maça etkili başlayan taraf oldu. Saha ve taraftar desteği ile rakip kalede etkili olmaya çalışan Boluspor U -21 takımı ürettikleri pozisyonlardan yararlanamadılar. Her iki takımda ilk golü bulup öne geçmek için ataklarını sıklaştırıp rakip kalede baskı yapıyorlar. İki takımında ürettikleri pozisyondan yararlanamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda Balıkesirspor takımı golü bulmak için rakip kaleye hücumlarını arttırdı. Samsunun beklediği gol ikinci yarının ilk 10 dakikasında geldi. Maçın 50.dakikasında Hayatinin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşen Boluspor U – 21 takımı beraberliği sağlamak için rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Boluspor takımı ürettikleri ataklardan bir türlü yararlanamadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Samsunspor takımı 1-0 kazandı.

Hakemler: Gamze Durmuş, Ali İhsan Karakaş, Türker Özer, Ahmet Ecevit

Saha: Karaçayır Çim

Boluspor U- 21: ** Sabri, **Oğuzhan, ** Hakan, ** K. Ufuk, ** Burak, ** Mutlu, ** Y. Kaan, **Kutay, ** Emre, ** Furkan, M. Şura

Samsunspor U- 21:** Orhan, ** Berat, ** Mehmet, ** Mahmut, ** Doğuş, ** Seydi Ahmet, ** Alperen, ** Tolga, ** Oğuzhan, ** Barış, ** Hayati

Goller: 50.dk Hayati ( Samsunspor U- 21)