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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Samsun’da galibiyetin adı Hayati

    TFF Elit U – 21 1. Ligin 11. haftasında Boluspor U – 21 ile Samsunspor U – 21 takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Samsunspor U – 2 1 takımı 1-0 kazandı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:46
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    Samsun’da galibiyetin adı Hayati

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    TFF Elit U – 21 1. Ligin 11. Haftasında Boluspor U -21 takımı sahasında Samsunspor U -21 takımını ağırladı. Karaçayır Çim sahada oynanan mücadeleyi Samsunspor U -21 takımı Hayati’nin kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 19’a çıkartırken Boluspor ise 15 puanda kaldı. Milli aradan sonra Boluspor takımı Gaziantepspor U -21’e konuk olurken Samsunspor U – 21 takımı ise sahasında Adanaspor U – 21 takımını konuk edecek.  Gamze Durmuş’un başlama düdüğü ile Boluspor takımı maça etkili başlayan taraf oldu. Saha ve taraftar desteği ile rakip kalede etkili olmaya çalışan Boluspor U -21 takımı ürettikleri pozisyonlardan yararlanamadılar. Her iki takımda ilk golü bulup öne geçmek için ataklarını sıklaştırıp rakip kalede baskı yapıyorlar. İki takımında ürettikleri pozisyondan yararlanamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda Balıkesirspor takımı golü bulmak için rakip kaleye hücumlarını arttırdı. Samsunun beklediği gol ikinci yarının ilk 10 dakikasında geldi. Maçın 50.dakikasında Hayatinin ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Geriye düşen Boluspor U – 21 takımı beraberliği sağlamak için rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Boluspor takımı ürettikleri ataklardan bir türlü yararlanamadı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Samsunspor takımı 1-0 kazandı.

     

    Hakemler: Gamze Durmuş, Ali İhsan Karakaş, Türker Özer, Ahmet Ecevit

    Saha: Karaçayır Çim

    Boluspor U- 21: ** Sabri, **Oğuzhan, ** Hakan, ** K. Ufuk, ** Burak, ** Mutlu, **  Y. Kaan, **Kutay, ** Emre, ** Furkan, M. Şura

    Samsunspor U- 21:** Orhan, ** Berat, ** Mehmet, ** Mahmut, ** Doğuş, ** Seydi Ahmet, ** Alperen, ** Tolga, ** Oğuzhan, ** Barış, ** Hayati

    Goller: 50.dk Hayati ( Samsunspor U- 21)

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, Elit, U,, 21

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