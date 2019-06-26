Samsun’da Kamp Programı Değişti

Haber: C.Kutay Aykan

Samsunspor'un yeni sezon öncesi kampının 11 Temmuz'da başlayacağı açıklanmıştı. Ancak yapılan son değerlendirmede ve Teknik Direktör İrfan Buz'un da raporuyla birlikte başlama tarihi 14 Temmuz'a çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "14 Temmuz’da Samsun’da toplanacak olan takımımız, 15 Temmuz’da Nuri Asan Tesisleri’nde ilk antrenmanını yapacak. 16 Temmuz’dan laktat testinden geçecek olan futbolcularımız, 19-31 Temmuz tarihleri arasındaki birinci etap kamp için Bolu’ya hareket edecek. 2 günlük iznin ardından 2-9 Ağustos tarihleri arasında çalışmalarını Samsun’da sürdürecek olan takımımız, ikinci etap için 12-21 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da kampa girecek" denildi.