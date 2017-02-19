Haber: Aysun Beykoz

Karşılaşmanın 18. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Samsunspor'lu Ousmane N'Diaye'nin rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Tolga Özkalfa, Mersin İdmanyurdu lehine serbest vuruş kararı verdi ve N'Diaye'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Daha sonra Özkalfa serbest vuruş kararını değiştirerek müdahalenin ceza sahası içinde olduğuna hükmetti ve Mersin İdmanyurdu lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Sinan Kaloğlu'nun penaltı vuruşunu kaleci Muyters kurtardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Abdülkadir Korkut meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Mersin İdmanyurdu'nda ise Sinan Kaloğlu oyundan alındıktan 4 dakika sonra yedek kulübesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Sinan Kaloğlu'nun kırmızı kart görmesinin ardından sahaya bazı Samsunsporlu taraftarlar atladı. Mersin İdmanyurdu yedek kulübesine doğru yönelen taraftarları polis ve güvenlik görevlileri engelledi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tolga Özkalfa, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Burhan Arman, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Dk. 74 Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Kevin (Dk. 23 Ercan Yazıcı), Kone, Göksu Türkdoğan (Dk. 67 Lumu)

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Serol Demirhan, Suarez, Tolga Şahin (Dk. 75 Mahmut Metin), Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 90+7 Mesut Ağgül), Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu (Dk. 82 Kudrettin Tekin Oğrak)

Goller: Dk. 20 Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), Dk. 45 Kone (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 18 N'Diaye (Samsunspor), Dk. 86 Sinan Kaloğlu (Yedek kulübesinde) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Kenan Karışık, Dk 90+2 Hasan Kılıç (Samsunspor), Dk. 36 Tolga Şahin, Dk. 51 Enes Sığırcı, Dk. 82 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 90+3 Kudrettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu)