Haber: Esra Öztürk

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, son gelişmeleri değerlendirdi. İpekoğlu, Vali Osman Kaymak'ın çabalarını aktarırken, "Valimiz Osman Kaymak önderliğinde bir yardım kampanyası var. Bu kampanyada toplanan paralarla bir kısım oyunculara para ödendi. Bazılarına ise yarı alacakları ödendi, bazılarına ise hiç ödeme yapılmadı. Ancak Vali bey bizlere ödemelerin yapılacağının ve transfer tahtasının da açılacağının sözünü verdi. Kendisine bu konuda güveniyoruz. Bu hafta sonuna kadar bu sıkıntıların çözülmesini ve artık Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçına odaklanmak istiyoruz. Transfer tahtası açıldığı takdirde 6-7 takviyeye ihtiyacımız var. Giden 6 futbolcudan bazıları başka takımlarla sözleşme imzaladı, bazıları imzalamadı. Şu anda onları geri almak gibi bir düşüncemiz yok. Benim hazır bir listem vardı. Bu listeden özellikle iki önemli yabancı oyuncu başka takımlarla anlaştı. Çabuk hareket etmeliyiz" dedi.