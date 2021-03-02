Samsunspor 1 puanı 89'da kurtardı

Haber: C. Kutay Aykan

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 24. haftasında Aktepe Stadı'nda zirve mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u konuk etti.

TRT SPOR'dan yayınlanan maç 1-1 sona erdi. Keçiörengücü'nün golü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken, Yılpot Samsunspor'un golünü 89. dakikada Nadir Çiftçi kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 3 maça çıkan Keçiörengücü puanını 39'a yükseltti. Giresunspor ile zirve yarışı içerisinde olan Samsunspor ise yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve puanını 50 yaptı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Tuğberk Curbay

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Soner Gönül, Ilır Mustafa, Uğur Utlu, Issah (Dk. 82 İrfan Akgün), Cem Ekinci (Dk. 82 Burak Aydın), Barış Alper Yılmaz, Eze

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Kevin Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Veli Çetin), Djedje, Guido Koçer (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Yasin Öztekin (Dk. 73 Burak Çalık), Coureur (Dk. 73 Hamroun)

Goller: Dk. 61 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 89 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Guido Koçer, Dk. 71 Yasin Öztekin, Dk. 85 Yalçın Kılınç, Dk. 90+4 Erkam Reşmen, Dk. 90+5 Djedje (Yılport Samsunspor), Dk. 56 Mehmet Tayfun Dingil, Dk. 57 Burak Aydın (Yedek kulübesinde) (Ankara Keçiörengücü)