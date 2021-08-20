Samsunspor'a Lyon'dan sol bek

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yılport Samsunspor sol bek transferi için atağa geçti.

Samsunspor, Fransız devi Olimpique Lyon'da forma giyen 19 yaşındaki savunmacı Melih Altıkulaç ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı beyazlılar, Lyon ile bonservis ücreti konusunda anlaşırsa transfer resmiyet kazanacak. Her iki kulüp arasında bonservis pazarlıkları devam ediyor. Lyon'un Melih için istediği bonservis ücreti yaklaşık 300 bin Euro.

Altay'a transferi olmadı

Süper Lig'in yeni takımı Altay, Melih Altıkulaç'ı transfer etmek için İzmir'e davet etmiş fakat oyuncunun transferi yetiştirme bedeli sebebiyle olmamıştı.