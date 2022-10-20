Samsunspor – Boluspor maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Boluspor, Spor Toto 1. Ligin 10. Haftasında 23 Ekim Pazar günü Samsunspor’a konuk olacak. Saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ve BEIN MAX 1’den yayınlanacak.
Spor Toto 1. Ligin 10. Haftasında oynanacak maçların programı ve yayın akışları şu şekilde;
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: TRT Spor – BEIN MAX 1
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor: TRT Spor – BEIN MAX 1
13.30 Ankara Keçiörengücü- TRT Spor – BEIN MAX 1
16.00 Altay-Erzurumspor FK: TRT Spor – BEIN MAX 1
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: TRT Spor – BEIN MAX 1
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: TRT Avaz – BEIN MAX 2
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: TRT Spor – BEIN MAX 1
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor: TRT Spor – BEIN MAX 1
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: TRT Spor – BEIN MAX 1