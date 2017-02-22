Haber: Ceylan Beykoz
Ligde 22.Haftanın naklen yayın akışı şöyle:
24 Şubat Cuma
18.00: Giresunspor-Elazığspor (TRT Spor)
25 Şubat Cumartesi
13.00: Bandırmaspor-Ş.Urfaspor (TRT Spor)
16.00: A.Demirspor-Balıkesirspor (TRT Avaz)
18.30: Göztepespor-Manisaspor (TRT Spor)
26 Şubat Pazar
13.00: Samsunspor-Boluspor (TRT Spor)
13.00: Sivasspor-G.Antep BŞB (TRT Avaz)
16.00: Eskişehirspor-Ümraniyespor (TRT Avaz)
18.30: Y.Malatyaspor-Altınorduspor (TRT Spor)
27 Şubat Pazartesi
18.00: Mersin İY-Denizlispor (TRT Spor)
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