Samsunspor'da Gökhan Gönül sesleri

Haber: C. Kutay Aykan

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmaya yakın.

Karadeniz ekibinin, Gökhan Gönül transferini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

2021 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olan tecrübeli sağ bekin sözleşmesi 2023'te bitiyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, fikstür çekiminin ardından transfer çalışmaları ile ilgili konuşmuştu. Yıldırım açıklamasında '' Fransa’dan iyi bir santrfor aldık. Bu hafta inşallah imzasını atacağız. Oyuncuyla anlaştık. Yabancı bir santrfor geliyor ve bir de sürpriz sağ bek olacak. Görüşüyoruz. Bu hafta içinde bitebilir.'' demişti.

Karadeniz ekibi şimdiye kadar, Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.