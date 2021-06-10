Samsunspor'da ibre Dalcı’ya döndü

Bu sezon TFF 1. Lig'i averajla 3. bitiren ve Play-Off'larda elenerek Süper Lig'e yükselme şansını tepen Yılport Samsunspor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı.

Başkan Yıldırım, Dalcı ile görüşecek

Karadeniz ekibi son olarak İstanbulspor'da görev alan Mustafa Dalcı'yı gündemine aldı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım önümüzdeki günlerde Dalcı ile görüşecek.

En son İstanbulspor'un başındaydı

Daha önce Ankaragücü, Osmanlıspor ve İstanbulspor'da teknik direktörlük yapan Mustafa Dalcı, son olarak İstanbulspor'da normal sezonu 4. sırada bitirmiş ve play-off yarı finalinde Altay'a elenmişti.

Samsun'da Tolunay Kafkas olmadı

Öte yandan Samsunspor'da Tolunay Kafkas görüşmeleri ise olumsuz sonuçlandı. Ümit Milli Takım'ı çalıştıran tecrübeli teknik adamla yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.