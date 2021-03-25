Samsunspor'da koronavirüs vakası!

Haber Aysun Beykoz

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor’da bir futbolcuda Kovid-19’a rastlandı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli maç arasında takıma 2 günlük izin verildiği hatırlatıldı.

Buna karşılık iznini ailesi ile birlikte Samsun'da geçiren bir futbolcuda, Kovid-19 semptomları görüldüğü ve yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi.

Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig’de 27 hafta sonunda topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alıyor.