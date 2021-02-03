Samsunspor'dan 6 takviye

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Süper Lig ve yurt dışından oldukça önemli oyuncuları kadroya katan kırmızı-beyazlılar, fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da yollarını ayırdı. Samsunspor ara transfer döneminde 5’i Süper Lig’den olmak üzere toplam 6 transfer yaparken, 8 futbolcusu ile de yollarını ayırdı.

6 futbolcu transfer edildi

Kırmızı-beyazlı ekip ara transfer döneminde kadrosuna D. G. Sivasspor’dan golcü kanat Yasin Öztekin, A. Hatayspor’dan ofansif orta saha Gökhan Karadeniz, Gaziantep F. K.’dan sol bek Mücahit Albayrak, B.B. Erzurumspor’dan ofansif orta saha Jugurtha Hamroun, son olarak Kayserispor’da forma giyen savaşçı orta saha Brice Dje Dje ve Bulgaristan Süper Ligi ekiplerinden More Varna’dan kanat forvet Mathias Coureur’u kadrosuna kattı.

8 futbolcuyla yollar ayrıldı

Samsunspor ligin 2. yarısında kadroda düşünmediği ya da az forma şansı bulan oyuncularla kiralık olarak veya kalıcı olarak yollarını ayırdı. Bu süreçte stoper Ercan Yazıcı Ankaraspor’a kiralandı. Genç stoper Guy Yameogo ve kanat oyuncusu Ange Plumain Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandı. Kanat oyuncusu Enes İslam İlkin Balıkesirspor’a kiralandı. Büyük ümitlerle transfer edilen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi Boluspor’a kiralandı. Forvet oyuncusu Ahmethan Köse Adanaspor’a kiralanırken, sezon başında Yeni Malatyaspor’dan kiralanan Rahman Buğra Çağıran’ın sözleşmesi fes edildi. Geçen sezon İstanbulspor’dan takıma katılan Muhsin Yıldırım’ın sözleşmesi de karşılıklı anlaşılarak fes edildi.

Samsunspor 5 Şubat Cuma günü 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da Bandırmaspor'u konuk edecek.