Samsunspor'dan forvete takviye

Haber: Ceylan Beykoz

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Portekizli oyuncunun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Kızılyıldız forması ile bu yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 karşılaşmaya çıkan oynayan Tomane, bir gol kaydetti. Golcü oyuncu bu sezon ligde de 4 maçta 1 gol attı. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı bildirildi.