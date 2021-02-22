Samsunspor'dan Süper Lig yolunda kritik galibiyet

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşmada Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Yılport Samsunspor, Guido Kocer'in 13. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıdan ise gol sesi gelmedi ve Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi İstanbulspor'da Eduart Rroca 90+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla son 9 maçta 8. kez sahadan galip ayrılan Samsunspor, puanını 46'ya çıkararak lider Giresunspor'u takibini sürdürdü.

Oynadığın son 3 karşılaşmayı da kaybederek zirve yarışında ağır yara alan İstanbulspor ise 40 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi İstanbulspor 3-0 kazanmıştı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Murat Temel, Bersan Duran

İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 86 Kerem Baykuş), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 80 Mirkan Aydın), Melih Kabasakal (Dk. 80 Koray Kılınç), Rroca, Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 63 Ethemi)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yalçın Kılınç, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Savicevic), Gökhan Karadeniz, Guido Koçer (Dk. 78 Burak Çalık), Djedje, Yasin Öztekin, Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen (Dk. 78 Caner Arıcı), Boli (Dk. 63 Veli Çetin), Coureur (Dk. 61 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 13 Guido Koçer (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kerem Can Akyüz, Dk. 22 Erkam Reşmen, Dk. 38 Boli (Yılport Samsunspor), Dk. 12 Etoga, Dk. 59 Abazaj, Dk. 90+2 Onur Ergün, Dk. 90+8 Koray Kılınç (İstanbulspor)