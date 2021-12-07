Samsunspor deplasmanda galip

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Yılport Samsunspor karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Mücadele, 2-0'lık Yılport Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Yılport Samsunspor, maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi ve play-off potasına geldi. 13 puanlı Altınordu ise 18. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Muzaffer, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak kalenin yanında oyun alanını terk etti.

24. dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Samsunspor'da topun başına geçen Savicevic'in direkt kaleye şutunu kaleci Ali Emre kurtardı.

25. dakikada sol kanattan atak yapan Samsunspor'da Yasin'in ortasında Tomane'nin ceza sahası içerisinde göğsüyle indirdiği topla buluşan Savicevic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Burak İnce'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Dereli'nin şutunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.

89. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da Çinari'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutu kalenin yanında auta çıktı.

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Tomane'nin pasında defansın hatasıyla topla buluşan Fofana, rakipleri çalımlayarak kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda top Ali Emre'nin yanından filelere gitti. 0-2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Yıldırım, Mert Bulut

Altınordu: Ali Emre, Furkan, Rahmi, Volkan, Yusuf Can (Kenan dk. 37), Muzaffer (Sami dk. 84 ?), Metehan (Kürşad dk. 77), Burak (Recep dk. 84 ?), Hüsamettin (Anıl dk. 77), Ali Dere, Ahmet Dereli

Yedekler: Emirhan, Serhat, Rıdvan, Yusuf Arslan, Emircan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu:

Samsunspor: Nurullah, Ali Ülgen (Alaaddin dk. 77), Yunus, Osman, Soner, Cihan (Berk dk. 77), Hasan, Savicevic (Fofana dk. 86 ?), Melih (Çinari dk. 59), Yasin, Tomane

Yedekler: Aykut, Barış, Hüseyin, Melih, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Savicevic (dk. 25), Fofana (dk. 90+4) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Metehan, Ahmet Dereli, Rahmi (Altınordu), Yunus, Ali Ülgen, Alaaddin, Berk (Samsunspor)

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 11:55