Samsunspor deplasmanda kazandı

Haber: C Kutya Aykan
Spor Toto 1. Lig'de heyecan başladı. 2022-2023 sezonunun açılış maçında Altay, Yılport Samsunspor'u ağırladı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 25. dakikada Kadeem Harris ve 88'de Ahmet Sagat'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonucun ardından sezona galibiyetle başlayan Yılport Samsunspor 3 puanı alan taraf olurken İzmir ekibi Altay evinde yeni sezonu yenilgiyle açtı ve ilk haftayı puansız kapattı.
Maçtan Dakikalar
22. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Fofana'nın kale önüne çevirdiği ve kaleci Ozan'ı geçen topa dokunan Harris, topu boş kaleye gönderdi. 0-1
62. dakikada orta alandan yüklenen Samsunspor'da Boldrin'in pasında topla buluşan Laura, sağ kanatta savunma arkasına yaptığı koşuda rakibini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının üstüyle sol köşeye şut atan Laura'nın pozisyonunda kaleci Ozan, topu güçlükle çıkardı.
80. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Boldrin'in pasıyla topla buluşan Fofana, kaleye şutunu gönderdi, Tolga Ünlü topu çizgi üzerinden çıkartarak golü önledi.
84. dakikada organize gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Murat Uluç, sol ayağının içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin güçlükle yaptığı müdahaleyle kornere çıktı.
87. dakikada orta alandan gelişen Samsunspor atağında Emre'nin pasıyla topla buluşan Ahmet Sagat, ceza sahası çizgisi üzerine gelerek uzak direk dibine attığı şutta golü buldu. 0-2
Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı
Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut
Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander, Ceyhan Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 90 Nurettin Küçükdeniz), Kutay Yokuşlu (Dk. 74 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Dk. 61 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım
Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 78 Ali Ülgen) Fofana, Boldrin (Dk. 86 Ahmet Sağat), Zeki Yavru, Laura, Mucahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Harris (Dk. 70 Novikovas)
Goller: Dk. 22 Harris, Dk. 88 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 37 Kutay Yokuşlu (Altay)