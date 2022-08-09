Samsunspor, Douglas Tanque ile sözleşme imzaladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sözleşme 2 yıl

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonki performansı

28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 6 gol kaydederken 5 kez sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart gördü.