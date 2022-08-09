Samsunspor, Douglas Tanque ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı.

Samsunspor, Douglas Tanque ile sözleşme imzaladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sözleşme 2 yıl

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonki performansı

28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 6 gol kaydederken 5 kez sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart gördü.

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