Samsunspor, Eyüpspor ile yenişemedi

Haber: C. Kutay Aykan

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Yılport Samsunspor, Eyüpspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada konuk Eyüpspor, Emeka Eze ile 20. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Samsunspor, Gaetan Laura ile 33. dakikada skoru eşitledi: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1 noktalandı.

Bu sonuçla ilk hafta mücadelelerinden galip ayrılmış her iki ekip de ilk puan kaybını yaşadı ve puanlarını 4'e çıkarttı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleyi cepheden gören İbrahim Akdağ'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

20. dakikada Murat'ın pasında kale sahasında topla buluşan Eze, meşin yuvarlağı uzak köşeye yuvarladı. 0-1

28. dakikada Osman'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Harun parmaklarının ucuyla çeldi, dönen topta Harris'in kaleye giden şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

32. dakikada Boldrin'in kullandığı kornerde topu önünde bulan Laura, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boldrin'in şutu yandan auta çıktı.

57. dakikada İbrahim'in kullandığı topta meşin yuvarlak filelere gitti, hakem pozisyonda Szumski'ye faul yapıldığını tespit etti.

59. dakikada Celil'in 30 metre uzaklıktan vurduğu şutta, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

68. dakikada defansa yaptığı baskıda topu kapan Osman'ın ceza sahsından vurduğu şut direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Mücahit, sol kanattan ortasına kayarak vuran Ahmet'in şutu direğin sağından auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Anıl Usta, Mehmet Akıncık

Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Mücahit Albayrak, Osman Çelik (Hasan dk. 70), Celil Yüksel (Ali Ülgen dk. 75), Kadeem Harris, Fernando Boldrin (Yusuf Emre dk. 70), Moryke Fofana (Novikovas dk. 90 ?), Gaetan Laura (Ahmet Sagat dk. 75)

Yedekler: Aykut, Muhammet, Yunus Emre, Sarp, Soner

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Berkan Emir, Stephane Badji (Bekir dk. 90+3 ?), İbrahim Akdağ (Ahmed Ildız dk. 70), Sinan Kurt, Pa Dibba (Umut dk. 82 ?), Okwuchukwu Ezeh (Ahmet Yazar dk. 71), Emeka Eze

Yedekler: Cengiz, Erdem, Claro, Arda, Can, Ahmet Özkaya

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Laura (dk. 32) (Samsunspor), Eze (dk. 20) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Hasan (Samsunspor) İbrahim Akdağ, Uğur Demirok (Eyüpspor)