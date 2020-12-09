Samsunspor ile Menemenspor yenişemedi



Haber: Aysun Beykoz

Maça geçen hafta Tuzlaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından 3 puan parolasıyla çıkan Samsunspor kötü başladı. Son haftaların formda takımı Menemenspor, 5. dakikada Olatunbosun ile öne geçti. 13. dakikada Nadir Çiftçi'nin ayağından bulduğu golle beraberliği yakalayan Samsunspor sonrasında pozisyonları değerlendiremeyince maç 1-1 sonuçlandı. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Menemenspor, bu sonuçla iyi gidişini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Samsunspor ise puanını 21'ye yükselterek zirve takibine devam etti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Burak Cansız

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yameogo (Dk. 66 Muhsin Yıldırım), Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 77 Rahman Buğra Çağıran), Savicevic (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 71 Gyasi), Guido Koçer, Burak Çalık (Dk. 77 Ahmethan Köse), Nadir Çiftçi

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 83 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Adamu, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 86 Mehmet Aytemiz), Olatunbosun, Ömer Şahbaş, Kamara (Dk. 90+5 Domgjonas), Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak

Goller: Dk. 5 Olatunbosun (Menemenspor), Dk. 13 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Nadir Çiftçi, Dk. 90+1 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 41 Adamu, Dk. 53 Ömer Şahbaş (Menemenspor)