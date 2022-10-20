Samsunspor maçını yönetecek hakem açıklandı

Spor Toto 1. Ligin 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 23 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanacak maçın hakemi Can Cengiz oldu. Cengiz’in yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır Ve Kemal Mavi yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yakup Özhan görev alacak.
10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle;
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: Emre Kargın
16.00 Altay-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Oğuzhan Aksu
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: Burak Pakkan
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ramazan Keleş
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor: Can Cengiz
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Adem CinekGüncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 11:34