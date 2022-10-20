Samsunspor maçını yönetecek hakem açıklandı

Spor Toto 1. Ligin 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 23 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanacak maçın hakemi Can Cengiz oldu. Cengiz’in yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır Ve Kemal Mavi yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yakup Özhan görev alacak.

10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle;

21 Ekim Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay

22 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor: Emre Kargın

16.00 Altay-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu: Oğuzhan Aksu

23 Ekim Pazar:

13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor: Burak Pakkan

16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Ramazan Keleş

19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor: Can Cengiz

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Adem Cinek

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 11:34