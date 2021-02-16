Samsunspor Manisa'da dört dörtlük

Haber: Aysun Beykoz

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Yılport Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Akhisarspor'a konuk oldu.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlandı.

Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 6. dakikada Gökhan Karadeniz ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip, 61. dakikada Brice Dja Djedje ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

84. dakikada İlyas Yavuz ile 1 gol daha bulan Samsunspor, iyice rahatladı. Bertuğ Bayar ile 88'de ev sahibi Akhisarspor, farkı 2'ye indirdi: 1-3

Son sözü maçta iyi bir performans sergileyen Yasin Öztekin söyledi. 90+4'te kazanılan penaltı için topun başına geçen deneyimli oyuncu, skoru ilan etti: 1-4

Bu galibiyetle puanını 43'e çıkaran Samsunspor, İstanbulspor'un da haftayı mağlubiyetle tamamlaması sonrası ligde 2. sıraya yükseldi.

Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Burak Pakkan, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık

Akhisarspor: Emircan Seçgin, Semih Görer (Dk. 69 Kemal Cingirt), Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 89 Mert Özyıldırım), Keita (Dk. 68 Serkan Özbakan), Delarge, Toure (Dk. 82 Ayuk Taku), Sissoko, Nsima (Dk. 68 Bertuğ Bayar)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Coureur (Dk. 68 Nadir Çiftçi), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Hamroun), Savicevic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Yasin Öztekin, Burak Çalık (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz)

Goller: Dk. 6 Gökhan Karadeniz, Dk. 61 Djedje, Dk. 84 İlyas Kubilay Yavuz, Dk. 90+4 Yasin Öztekin (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor) Dk. 88 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Yusuf Cihat Çelik (Akhisarspor), Dk. 80 Boli, Dk. 90 Hamroun (Yılport Samsunspor)