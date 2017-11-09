Haber: Semih Baykal

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı toplantı sonrası alınan disiplin sevki kararlarını açıkladı. Samsunspor, ligin 11’nci haftasında Boluspor deplasmanında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde: Samsunspor Kulübü'nün 05.11.2017 tarihinde oynanan Boluspor-samsunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."