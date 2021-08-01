Samsunspor, Ronaldo'dan vazgeçmiyor!

Haber: Yasin Bilgi

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i 3. sırada tamamlayan Samsunspor, yaz transfer sezonunun en aktif ekiplerinden. Şimdiye dek tam 15 futbolcuyu renklerine bağlayan Karadeniz temsilcisi, transferde durdurak bilmiyor. Kulübün son hedefi, Portekiz 2. Lig takımlarından Penafiel'de forma giyen Ronaldo Tavares.

Görüşmeler sürüyor

Haber1965'te, Samsunspor'un Ronaldo Tavares'le görüşmelere başladığını; transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği iddia edildi. Yaz transfer sezonunda bir tek Soner Gönül için 290 bin Euro ödeme yapan Samsunspor, bir aylık süreçte 15 farklı transfer yaptı.

Ronaldo Tavares'in istatistikleri

Geçtiğimiz sezon, Penafiel formasıyla 30 maça çıkan Ronaldo Tavares; 9 kez gol atarken asist yapamadı. 24 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 250 bin Euro bedelinde.