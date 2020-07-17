Samsunspor Tekrar “Gerede” Dedi

Haber: Aysun Beykoz

Yapılan açıklamada kamp için Gerede’yi tercih ettiklerini, Greenpark Otel ile 20 Temmuz-30 Temmuz arasında 10 günlük kamp sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. TFF Birinci Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Yılport Samsunspor kamp programında son dakika değişikliğine giderek yeniden Gerede ilçemizi tercih etti. Buna göre 20 Temmuz’da Gerede Greenpark Otel’de toplanacak kırmızı beyazlı ekip, ilk etap hazırlık çalışmalarını burada gerçekleştirecek. Kırmızı beyazlı ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım, “Samsunspor olarak kampta verimli bir çalışma ortamı yakalayacağız. İkinci etap hazırlık çalışmalarımız ise 4 Ağustos’ta start alacak. Bu döneme kadar yabancı transferlerimiz ile resmi olarak anlaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeniler Gerede Kampına Yetişecek Mi?

Samsunspor Gerede ilçemizde ilk etap hazırlık kampına girecek. Gerede kampında sözleşmesi sona eren ancak hala masaya oturulamayan oyuncularında gideceği ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın oyuncularının buradaki performanslarına göre nihai kararını vermesi bekleniyor. Yılport Samsunspor transferde yerli yabancı oyuncu konusunda isimleri büyük ölçüde belirledi. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile İstanbul’da bir araya gelen teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajer Mustafa Aztopal görüşme sonrasında isimleri netleştirdi. Yılport Samsunspor şampiyonluğunun tescil edilmesinin ardından özellikle dış transferde yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı. İç transferde şu ana kadar 4 oyuncuyla yollarını ayıran kırmızı beyazlı ekibin, Gerede’de yapılacak ilk etap hazırlık çalışmalarına sözleşmesi sona eren ancak hala masaya oturulamayan oyuncularında gideceği ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın oyuncularının buradaki performanslarına göre nihai kararını vermesi bekleniyor. Öte yandan dış transferde yerli yabancı oyuncu konusunda isimleri büyük ölçüde belirleyen, alternatifli listeyi Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile netleştiren kırmızı beyazlı ekip Süper Lig ve TFF Birinci Lig’in bitmesini beklediği öğrenildi. Doğal olarak kırmızı beyazlı ekibin, Gerede’de yapacağı hazırlık kampına yeni transferlerin yetişmesinin imkansız olduğu açıklandı.