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24 Şubat 2017 Cuma
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    • Samsunspor tribünleri boş kalacak

    Samsunspor-Boluspor maçı öncesi PFDk ev sahibi takım taraftarlarına acımadı. Mücadelede tribünler boş kalacak.

    24 Şubat 2017 Cuma 13:47
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    Samsunspor tribünleri boş kalacak

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklama şöyle: "SAMSUNSPOR Kulübünün, 17.02.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - MERSİN İDMAN YURDU TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN A,B,C,D,E,F, MARATON ÜST TRİBÜN A,B,C,D,E,F,G,H, VİP ÇİF A, VİP ÇİFT B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

    Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi DENİZ COŞKUN ZEREN'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına," karar verilmiştir.

    Maçın Biletleri Satışta

    Yarın saat 13.00’de oynanacak olan Samsunspor – Boluspor maçının biletleri dün saat:12:00’dan itibaren satışa çıkartıldı. Samsunspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Boluspor Müsabakası’nın Bilet Fiyatları Vip A Tribünleri 30.00 TL, Vip B Tribünleri 10.00 TL, Maraton Tribünü 5.00 TL, Kale Arkası ve Misafir Tribünü 2.50 TL’den satışa sunuldu.

    Anahtar Kelimeler: Samsunspor-Boluspor, Maçı, öncesi, PFDk, Ev

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