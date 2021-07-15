Samsunspor'un Gerede'deki rakipleri 

Haber: C. Kutay Aykan

Yılport Samsunspor, Kayseri Erciyes kampını Cumartesi günü oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla tamamlayacak. Sonrasında 3 gün izin yapacak kırmızı beyazlılar, Bolu Gerede'de ikinci etap hazırlıklarına start verecek. Samsunspor burada da en az 4 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kırmızı beyazlı ekibin Gerede kampında oynayacağı iki hazırlık maçındaki rakipleri belli oldu.

Güçlü Rakipler

Kırmızı beyazlılar, 24 Temmuz'da önce Ankaragücü ile ardından 26 Temmuz'da Adanaspor ve 29 Temmuz ile 1 Ağustos'ta henüz belli olmayan rakipler ile hazırlık maçları oynayacak. Sonrasında Samsun'a dönecek kırmızı beyazlılar, ligde oynayacağı ilk maça kadar çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek. Samsunspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, lige eksiksiz olarak girmeyi hedeflediklerin söyledi.