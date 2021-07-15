"Samsunspor'un hedefi şampiyonluk"

Haber: Ceylan Beykoz

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fikstür hakkında konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Samsunspor olarak ilk haftayı BAY geçtik. Daha iyi hazırlanmak için belki de avantaj olacak. Bu sene şampiyonluğa oynayan genç bir takım yapmaya çalıştık. Takımda büyük bir değişiklik oldu. Bir tek Nurullah kaldı. Yaş ortalamamızı da 30’dan 25-26 civarına düşürmeye çalışıyoruz. Geleceğin Samsunspor’unu inşa etmeye çalışıyoruz. Fikstüre bakarak transferlerimizi ne zaman, ne şekilde yönlendireceğimizi göreceğiz. İyi bir kadro kurduk ama şampiyonluğun en iyi adaylarından biri olmak için 3-4 transfer daha yapmamız gerektiği kanısındayız."

Yapılacak transferler hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak için her gün istişare ediyoruz. Bir sağ bek, bir stoper, bir forvet kesin alacağız. Gerekirse bir de sağ kanat oyuncusu eklemeyi düşünüyoruz. Takım Erciyes’te kampta. Cumartesi günü Kayserispor’la ilk hazırlık maçımızı yapacağız. Sonra Bolu, Gerede’de kalıp ardından Samsun’da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yüksel Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı:

"Güzel bir Samsunspor izletmek istiyoruz. Geçen yıl kaçırdığımız şampiyonluğu inşallah bu sene alırız. Taraftarımız döneceği için çok mutluyuz. Bu sene % 50 seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Deplasmanda da yalnız kalmayacağımıza eminiz."