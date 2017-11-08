Haber: Gönül Olutürk

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig parolasıyla çıktığı yeni sezonda 18 transfer gerçekleştirdi. Yönetim 19 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kırmızı-beyazlılar, yerli olarak Sivasspor’dan Hasan Hatipoğlu, Manisaspor’dan Ufuk Budak, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Kayserispor’dan Erkam Reşmen, Ömer Kandemir, Elazığspor’dan Çağrı Ortakaya, Trabzonspor’dan Ramazan Övüç, Muhammet Beşir, Alanyaspor’dan Gökay İravul, Konya Anadolu Selçukluspor’dan Özgür Gürbulak, Sivasspor’dan Ahmet Cebe ve Auxerre’den Samed Hasan Kılıç’ı transfer etti. Karadeniz ekibi, yabancı transferinde ise Zaragoza’dan dünyaca ünlü yıldız Georgios Samaras, Gaziantepspor’dan Davy Angan, Sochaux’tan Mohamed Larbi, Hapoel Tel Aviv’den John Chibuike, Yeni Malatyaspor’dan Ayite ve Kortrijk’ten Michalis Sifakis’i renklerine bağladı. Yeni transfer edilen yerli futbolculardan Hasan Hatipoğlu 11 karşılaşmada da oynarken, 949 dakika sahada kaldı. Azeri asıllı sol bek Ufuk Budak, ligdeki 11 karşılaşmada da 90 dakika süre alarak toplam 990 dakika sahada kaldı. Stoper Abdülkerim Bardakçı 10 karşılaşmada forma giyerken 935 dakika sahada kaldı. Sağ bek oyuncusu Erkam Reşmen de 11 karşılaşmada forma giyerken, 950 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu Ahmet Cebe 8 lig müsabakasında forma giyerken, 639 dakika sahada yer aldı. 10 karşılaşmada forma giyen ön libero Çağrı Ortakaya 856 dakika sahada kaldı. 7 karşılaşmada forma giyen eski Fenerbakçeli Gökay İravul 342 dakika sahada kaldı. Trabzonspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Ramazan Övüç 8 karşılaşmada forma giyerken, 459 dakika sahada kaldı. 2 karşılaşmada forma giyen genç forvet Muhammet Beşir ise 90 dakika sahada kaldı. Yeni transferlerden Ömer Kandemir, Samed Kılıç ve Oğuz Gürbulak ligde forma şansı bulamadı.

YABANCILARDAN İŞ ÇIKMADI

Belçika’nın Kortrijk takımından transfer edilen 33 yaşındaki eski Yunan Milli Kaleci Michalis Sifakis ligde süre almazken, kupada 1 maçta görev yaptı. Transferin son saniyesinde Yeni Malatyaspor’dan kadroya katılan Jonathan Ayite 6 maçta 406 dakika sahada kalırken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Çin’in Hangzhou Greentown takımından transfer edilen Davy Angan 6 karşılaşmada 396 dakika forma giydi, skora katkı veremedi. Fransa'nın Sochaux takımından transfer edilen Mohamed Larbi sadece 1 maçta 46 dakika forma giyerken, geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Zaragoza’dan transfer edilen dünyaca ünlü Yunan yıldız Georgios Samaras 5 maçta 140 dakika görev alırken, skora katkıda bulunamadı. Samsunspor’un en istikrarlı yabancı transferi ise İsrail’in Hapoel Tel Aviv transfer edilen John Chibuike oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 761 dakika sakada kalırken, 2 gol atma becerisini gösterdi. Samsunspor böylece transfer ettiği 6 yabancı futbolcudan sadece 3 gol katkısı almış oldu.