banner133

banner101

banner120
08 Kasım 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Samsunspor yabancılardan umduğunu bulamadı

    TFF 1.Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan Samsunspor, transfer ettiği 6 yabancı futbolcudan beklenen performansı bir türlü alamadı. Kırmızı beyazlılar 11 maçta sadece 2 yabancı futbolcunun ayağından 3 gol buldu.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 16:05
    Bu haber 29 kez okundu
    Samsunspor yabancılardan umduğunu bulamadı
    Haber: Gönül Olutürk

    TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Süper Lig parolasıyla çıktığı yeni sezonda 18 transfer gerçekleştirdi. Yönetim 19 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren kırmızı-beyazlılar, yerli olarak Sivasspor’dan Hasan Hatipoğlu, Manisaspor’dan Ufuk Budak, Konyaspor’dan Abdülkerim Bardakçı, Kayserispor’dan Erkam Reşmen, Ömer Kandemir, Elazığspor’dan Çağrı Ortakaya, Trabzonspor’dan Ramazan Övüç, Muhammet Beşir, Alanyaspor’dan Gökay İravul, Konya Anadolu Selçukluspor’dan Özgür Gürbulak, Sivasspor’dan Ahmet Cebe ve Auxerre’den Samed Hasan Kılıç’ı transfer etti. Karadeniz ekibi, yabancı transferinde ise Zaragoza’dan dünyaca ünlü yıldız Georgios Samaras, Gaziantepspor’dan Davy Angan, Sochaux’tan Mohamed Larbi, Hapoel Tel Aviv’den John Chibuike, Yeni Malatyaspor’dan Ayite ve Kortrijk’ten Michalis Sifakis’i renklerine bağladı. Yeni transfer edilen yerli futbolculardan Hasan Hatipoğlu 11 karşılaşmada da oynarken, 949 dakika sahada kaldı. Azeri asıllı sol bek Ufuk Budak, ligdeki 11 karşılaşmada da 90 dakika süre alarak toplam 990 dakika sahada kaldı. Stoper Abdülkerim Bardakçı 10 karşılaşmada forma giyerken 935 dakika sahada kaldı. Sağ bek oyuncusu Erkam Reşmen de 11 karşılaşmada forma giyerken, 950 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu Ahmet Cebe 8 lig müsabakasında forma giyerken, 639 dakika sahada yer aldı. 10 karşılaşmada forma giyen ön libero Çağrı Ortakaya 856 dakika sahada kaldı. 7 karşılaşmada forma giyen eski Fenerbakçeli Gökay İravul 342 dakika sahada kaldı. Trabzonspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Ramazan Övüç 8 karşılaşmada forma giyerken, 459 dakika sahada kaldı. 2 karşılaşmada forma giyen genç forvet Muhammet Beşir ise 90 dakika sahada kaldı. Yeni transferlerden Ömer Kandemir, Samed Kılıç ve Oğuz Gürbulak ligde forma şansı bulamadı.

    YABANCILARDAN İŞ ÇIKMADI

    Belçika’nın Kortrijk takımından transfer edilen 33 yaşındaki eski Yunan Milli Kaleci Michalis Sifakis ligde süre almazken, kupada 1 maçta görev yaptı. Transferin son saniyesinde Yeni Malatyaspor’dan kadroya katılan Jonathan Ayite 6 maçta 406 dakika sahada kalırken, 1 gol atma başarısı gösterdi. Çin’in Hangzhou Greentown takımından transfer edilen Davy Angan 6 karşılaşmada 396 dakika forma giydi, skora katkı veremedi. Fransa'nın Sochaux takımından transfer edilen Mohamed Larbi sadece 1 maçta 46 dakika forma giyerken, geçirdiği sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Zaragoza’dan transfer edilen dünyaca ünlü Yunan yıldız Georgios Samaras 5 maçta 140 dakika görev alırken, skora katkıda bulunamadı. Samsunspor’un en istikrarlı yabancı transferi ise İsrail’in Hapoel Tel Aviv transfer edilen John Chibuike oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 761 dakika sakada kalırken, 2 gol atma becerisini gösterdi. Samsunspor böylece transfer ettiği 6 yabancı futbolcudan sadece 3 gol katkısı almış oldu.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Lig’e, şampiyonluk, Parolasıyla, Başlayan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ VATANSEVERLİK Mİ?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SABAH SOFRASI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit LEŞ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN GEÇMEK YASAK!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Cumhuriyet, Gerçek Manasına Daha Yeni Yeni Kavuşuyor
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR AŞIK MAHSUNİ ŞERİF
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Kozyaka köyü örneğinde, köy kültürünün korunması ve yaşatılması için bir kırsal turizm proje önerisi...
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Cumhuriyet Anlamak ve Anlamlandırmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri*
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129