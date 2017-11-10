Kardemir Karabükspor Kulübü sporcusu Ceyhun Gülselam'ın, 04.11.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor - Kardemir Karabükspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Samsunspor Kulübü’nün, 05.11.2017 tarihinde oynanan Boluspor - Samsunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.