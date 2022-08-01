Samsunspor’a, Süper Lig’den sağ bek transferi

Haber: Okay Özcan

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig takımı Giresunspor'dan bir futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Samsunspor'un hedefi Zeki Yavru

Samsunspor, Giresunspor'un tecrübeli sağ beki Zeki Yavru ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibi ile 32 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki futbolcu, takımına gol katkısı sunamazken, 2 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Zeki Yavru, 6 maçta sarı kart gördü.

Zeki Yavru kimdir?

5 Eylül 1991 doğumlu Zeki Yavru, futbola Trabzon Telekomspor altyapısında başladı. Trabzonspor'un alt yaş kategorilerinde forma giyen sağ bek, 1461 Trabzon ile profesyonel oldu. Trabzonspor'un A takımında da görev alan futbolcu, Kayserispor, Gençlerbirliği, Akhisarspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor gibi kulüplere transfer oldu.

Zeki Yavru, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor'dan Giresunspor'a gitti. Kariyeri boyunca 296 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 18 gol, 18 asist kaydetti ve 60 sarı kart görürken, 3 maçta ikinci sarıdan kırmızı kart, 3 maçta ise direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.